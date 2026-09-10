MLB: Dodgers en alerta máxima, Ohtani a la lista de lesionados

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Shohei Ohtani es la pieza más importante del engranaje de Dodgers de Los Ángeles. El japonés cuando está en plenitud física es un fuera de serie con el guante y el bate. Sin embargo, no ha logrado superar sus problemas físicos y ahora está oficialmente en lista de lesionados de 15 días.

Pensando en la postemporada, Dodgers frenó la participación de Ohtani en lo que resta de temporada regular. La idea es que pueda recuperarse al 100% de sus diferentes molestias; la fiesta grande de Las Mayores está por llegar y necesitarán al japonés en plenitud.

Shohei en su doble rol durante la campaña 2026 ha presentado problemas en la rodilla izquierda. Básicamente ha sido el principal problema que ha tenido, el dolor y la inflamación le han restado rendimiento a su ofensiva; aunque no se descarta que la lesión se haya ocasionando lanzando.

De igual forma ha presentado dolor en su bíceps derecho y cuello: el japonés se ha quejado de un dolor persistente a lo largo de su brazo de lanzar y la zona cervical. Por estas razones está en lista de lesionados de 15 días y podría volver como muy temprano el 23 de septiembre.

Shohei Ohtani: ¿Peligra su participación en la postemporada 2026?

En líneas generales no, Shohei Ohtani no debería tener problemas para volver luego de su estadía en lista de lesionados. Es un año clave para Dodgers de Los Ángeles que buscan el tricampeonato, por lo que cuidar a su máxima estrella es vital para las aspiraciones de todos.

La postemporada inicia oficialmente el 29 de septiembre con la ronda de comodines. Sin embargo, Dodgers ocupa en estos momentos la segunda posición de Liga Nacional, lo que le da un boleto directo a ronda divisional que sería el próximo 3 de octubre.

Con eso en mente, Ohtani tendría suficiente tiempo para descansar y prepararse de cara a unos playoffs apasionantes. Si vuelve de lista de lesionados el 23 de septiembre, tendría un total de 10 días más para ganar ritmo y estar listo para competir en ronda divisional el 3 de octubre.

Números de Shohei Ohtani con Dodgers en 2026