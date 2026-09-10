MLB: Jackson Chourio entra en un selecto club con Alex Rodríguez y Mike Trout

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Jackson Chourio tal vez no tenga los reflectores de otros jugadores, pero es, sin duda alguna, una superestrella en potencia dentro del beisbol de las Grandes Ligas. El toletero zuliano vive su tercera campaña en Las Mayores, y de momento, está siendo la mejor de toda su joven carrera en la élite.

El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee brilló este miércoles 9 de septiembre, en el duelo ante los Cachorros de Chicago, al irse de 5-3, con par de sencillos, un cuadrangular, dos carreras impulsadas y una base robada. Gracias a esta actuación, ahora batea para .290 de average y .837 de OPS, además de sumar 23 jonrones y 17 bases robadas.

Precisamente, gracias a estos excelentes números que acumula en lo que va de 2026, Jackson Chourio logró una increíble hazaña que solo había sido conseguida por dos de los mejores peloteros que han pisado Las Mayores en lo que va del siglo XXI: Alex Rodríguez y Mike Trout.

Chourio, a la par de "A-Rod" y Trout

Gracias a su fantástica temporada 2026, y a lo hecho en sus primeras dos zafras (2024 y 2025), Jackson Chourio se convirtió en tan solo el tercer jugador en toda la historia de la Gran Carpa en acumular tres campañas de 20 o más vuelacercas y 15 o más bases robadas antes de cumplir los 23 años de edad.

Esta sensacional marca solo había sido lograda por Alex Rodríguez, quien lo hizo entre 1996 y 1998, y por Mike Trout, que lo logró entre 2012 y 2014, por lo que el jardinero criollo entró en un grupo muy exclusivo.

Además, cabe resaltar que Jackson Chourio podría ser el primer toletero en la historia en tener tres temporadas de al menos 20 jonrones y 20 almohadillas estafadas antes de cumplir 23 años, por lo que buscará la historia en los compromisos que restan.