MLB: venezolanos dejan su sello con brutal estadística en activo

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Venezuela es parte fundamental de la actualidad de Grandes Ligas. Los peloteros criollos siempre están en las primeras planas por sus números y actuaciones superlativas. De hecho, entre jugadores en activo con más hits resaltan tres venezolanos con una trayectoria élite.

José Altuve, Salvador Pérez y Eugenio Suárez son los tres venezolanos que dicen presente en una estadística clave para la MLB. Son parte del top 10 de peloteros latinos en activo con más hits en Las Mayores, una marca importante que habla de la consistencia y el nivel ofensivo del trío.

Altuve de hecho, alcanzó los 2.500 hits hace poco, una marca para los peloteros más letales y especiales de la liga. El venezolano es el #1 del top 10 antes mencionado donde destacan peloteros de la calidad de Manny Machado y Francisco Lindor.

Top 10 peloteros latinos en activo con más hits en MLB:

José Altuve - 2.500 hits Manny Machado - 2-187 hits Xander Bogaerts - 1.925 hits Carlos Santana - 1.882 hits Salvador Pérez - 1.833 hits José Ramírez - 1.766 hits Francisco Lindor - 1.744 hits Marcell Ozuna - 1.678 hits Starling Marte - 1.676 hits Eugenio Suárez - 1.515 hits

Eugenio Suárez acecha este histórico top de jonroneros

Eugenio Suárez callado sin hacer mucho ruido está muy cerca de un top histórico en Grandes Ligas. El venezolano que vivió un momento complicado al ser colocado en waivers, se mantendrá en Rojos de Cincinnati; para celebrarlo conectó su cuadrangular #347 en la liga.

Eugenio con su vuelacercas 347 superó a Curtis Granderson y José Bautista en el puesto #108 en la historia de los máximos jonroneros de la MLB. Sin embargo, el dato determinante, es que Suárez está a solo 7 jonrones de entrar al Top 100 de dicha estadística histórica.

Números de Eugenio Suárez con Rojos en 2026

Eugenio Suárez probablemente no es el pelotero de antaño, pero si ha tenido buenos números. Obviamente tomando en cuenta su rol y su nivel de juego, no está para ser líder ofensivo; pero sí está para ser un complemento jonronero de cualquier organización en la MLB.

Números de Suárez en 2026:

- 112 juegos, 390 turnos, 41 anotadas, 81 hits, 17 dobles, 22 jonrones, 63 impulsadas, 48 boletos, 154 ponches, .208 PRO, .302 OBP, .421 SLG, .723 OPS