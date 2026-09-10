Las emotivas palabras de José Altuve tras lograr una marca histórica en la MLB

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La noche del miércoles quedó grabada en la ilustre carrera del venezolano José Altuve. Con un soberbio doblete frente a los Filis de Filadelfia, el estelar jugador de los Astros de Houston alcanzó la mítica cifra de 2.500 imparables en las Grandes Ligas. Lejos de conformarse, el pelotero reflexionó con profunda emoción sobre este logro, dejando claro que su enfoque sigue puesto en el éxito colectivo del equipo.

El significado de una marca histórica

El batazo llegó en la tercera entrada ante los envíos del abridor Cristopher Sánchez. Tras la hazaña, el segunda base se mostró profundamente agradecido y nostálgico. "Obviamente, significa mucho", confesó Altuve al dimensionar la magnitud de su logro en las Mayores.

"Es una cifra importante, 2.500. Uno piensa en todos los hits y en los años que he jugado aquí con esta increíble organización", expresó. Además, aprovechó el gran momento para dar gracias a Dios, a su familia y a sus compañeros por el respaldo incondicional durante toda su trayectoria.

El reconocimiento y la mentalidad ganadora

La ovación no se hizo esperar en el diamante. Todos los jugadores y técnicos de Houston se asomaron al banquillo para aplaudir a su figura. Incluso rivales y compatriotas como Luis Arráez, junto a Trea Turner, le extendieron sus felicitaciones tras pisar la intermedia.

A pesar de la celebración personal, Altuve no ocultó su frustración por la derrota de 11-7 ante Filadelfia. "Fue un gran momento, me da mucha pena que hayamos perdido, pero mañana volvemos e intentamos conseguir la victoria", sentenció, reafirmando su inquebrantable mentalidad competitiva.

Una carrera de Salón de la Fama

Desde su debut en 2011, el venezolano ha forjado un currículum envidiable. Presume de tres títulos de bateo, un premio MVP y dos Series Mundiales. Ahora es el segundo jugador en la historia de la franquicia en llegar a 2.500 indiscutibles, solo detrás del legendario Craig Biggio (3.060).

Joe Espada, mánager de los siderales, no escatimó en elogios para su estrella. "Es increíble lo que ha logrado y, obviamente, aún no ha terminado. Es difícil llegar a las Grandes Ligas y este tipo lleva haciéndolo muchísimo tiempo", destacó el piloto sobre la disciplina del camarero.

¿El camino hacia los 3.000 imparables?

Actualmente, Altuve y el estelar Freddie Freeman son los únicos peloteros activos que ostentan 2.500 hits. Para alcanzar la codiciada barrera de los 3.000, el bateador derecho necesitaría mantener su extraordinario ritmo ofensivo por al menos tres temporadas más al máximo nivel.

Fiel a su estilo humilde y centrado, prefirió no adelantarse a los hechos cuando se le preguntó sobre esa futura meta. "Vamos a ir paso a paso. Acabo de conseguir este y estoy contento con el de esta noche. Ya veremos qué pasa en el futuro", concluyó con serenidad.