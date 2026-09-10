MLB: ¿Llegará Jackson Chourio a 30 jonrones en 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Aunque se perdió todo el mes de abril por una lesión sufrida en el Clásico Mundial de Beisbol, Jackson Chourio ha sido, sin duda alguna, uno de los peloteros más destacados de la temporada 2026 en las Grandes Ligas, y una de las razones por las que los Cerveceros de Milwaukee han tenido éxito hasta los momentos.

El zuliano ha sido una fuerza tremenda con el madero, para lograr nuevas marcas personales en su todavía joven carrera dentro del mejor beisbol del mundo. De momento, tiene average de .290, OPS de .837, 23 cuadrangulares y 65 carreras impulsadas en 112 encuentros disputados, además de 4.2 puntos de WAR.

A falta de 15 juegos por disputarse, Jackson Chourio también persigue la posibilidad de alcanzar, por primera vez, los 30 vuelacercas en un mismo año. Si bien el chance parece ser bastante remoto, existen motivos para pensar que puede darse.

¿Jackson Chourio llegará a 30 estacazos?

Como se mencionó anteriormente, Jackson Chourio acumula 23 jonrones en lo que va de la presente campaña, lo que significa su mejor marca personal en sus tres zafras de experiencia en Las Mayores. Ahora, llegar a 30 parece un reto difícil, pero no imposible.

Para alcanzar los 30 batazos de vuelta completa, el zuliano necesita conectar siete en los 15 compromisos que le restan por disputar a los Cerveceros de Milwaukee. Hasta ahora, el joven toletero de 22 años de edad lleva tres jonrones en el mes de septiembre, por lo que necesita un total de 10 en septiembre para alcanzar la hazaña.

En lo que va de año, Jackson Chourio ya tuvo un mes de 10 cuadrangulares, ya que alcanzó dicha cifra en junio. Septiembre está siendo además su mejor mes ofensivo en lo que a promedios se refiere (average, OBP, slugging y OPS), por lo que existen motivos para soñar.