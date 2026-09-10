LMB: ¡Modo MVP! Producción oportuna de Hernán Pérez lidera paliza de Tijuana en Serie del Rey

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Los venezolanos Hernán Pérez y Tomás Telis fueron los encargados de liderar la paliza de los Toros de Tijuana (13x2) en el segundo encuentro de la Serie del Rey, en la jornada de este miércoles 9 de septiembre desde el Toros Mobil Park.

En el caso del experimentado utility, fue el encargado de abrir el marcador en la parte baja del tercer inning, cuando conectó un doblete productor para colocar adelante a los locales. Los Olmecas reaccionaron en el quinto episodio y lograron igualar momentáneamente las acciones, pero la respuesta de Tijuana fue inmediata y contundente con un rally de 10 carreras en el cierre de esa misma entrada.

El ataque comenzó precisamente con un sencillo de Pérez, quien volvió a contribuir con el madero, mientras que el dominicano Franchy Cordero puso la guinda al impresionante episodio al conectar un grand slam. Tijuana continuó ampliando su ventaja en el sexto capítulo, cuando Tomás Telis desapareció la pelota con un cuadrangular de dos carreras para prácticamente sentenciar el encuentro. Tabasco apenas pudo descontar en el séptimo inning mediante un elevado de sacrificio de Phillip Ervin.

Hernán Pérez en modo MVP en la Serie del Rey

La figura venezolano, quien pertenece a Caribes de Anzoátegui en la LVBP, brilló con otra presentación notable ligando de 5-3 con par de producida y coleccionando un promedio al bate de .327 durante la serie final del béisbol mexicano. Además del Pérez, Telis también fue determinante ofensivamente finalizando de 4-3 con dos carreras anotadas y dos impulsadas, siendo ambos jugadores claves para que su equipo nivelara la final a una victoria por lado.

Después de ser una de los principales baluartes de los Toros para avanzar a la Serie del Rey, el veterano pelotero extendió su buen momento con el objetivo de conseguir el trofeo como nuevos monarcas de la pelota azteca del verano.