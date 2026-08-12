LMB: ¡Siguen las peleas! Trevor Bauer festeja y provoca tangana en el béisbol mexicano

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El esperado enfrentamiento entre Trevor Bauer, de los Diablos Rojos del México, y Jorge Flores, campocorto de los Guerreros de Oaxaca, terminó en un momento de máxima tensión durante el Juego 3 de los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Después de que Bauer ponchara nuevamente a Flores en la quinta entrada, el festejo del lanzador provocó la reacción del jugador de Oaxaca y las bancas de ambos equipos terminaron vaciándose en el nuevo Estadio YU’VA.

Ambas figuras ya habían protagonizado un duelo intenso en la tercera entrada, cuando el pitcher necesitó nueve lanzamientos para conseguir el ponche. En su segundo enfrentamiento de la noche, el lanzador de los Diablos solamente utilizó tres pitcheos para retirar nuevamente al campocorto. Tras conseguir el out, Bauer celebró con un fuerte grito, algo que Flores no pasó por alto y respondió con una seña que parecía indicarle al pitcher que hablaba demasiado.

Trevor Bauer protagoniza pelea en México

La reacción provocó que compañeros de ambos equipos intervinieran para evitar que el incidente pasara a mayores. Sin embargo, mientras la atención se trasladaba hacia la zona detrás del home, Flores encontró un espacio por la línea de tercera base y volvió a encararse con Bauer. El capitán de los Diablos, Juan Carlos Gamboa, intervino rápidamente y logró derribar al jugador de Oaxaca, ayudando a controlar la situación antes de que se produjera algún golpe.

Finalmente, los ánimos se calmaron y el encuentro continuó sin expulsiones ni agresiones físicas. Bauer permaneció en el montículo y completó una destacada actuación de siete entradas, en las que permitió solamente tres imparables, incluido un jonrón solitario de Mel Rojas Jr. en el séptimo episodio. Además, otorgó una base por bolas y ponchó a 10 bateadores, cerrando una noche dominante en la que el duelo con Flores terminó siendo uno de los momentos más comentados del partido.