LMB: Orlando Arcia y sus números flojos en México

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Tras ser liberado por los Mellizos de Minnesota en la temporada 2026 de las Grandes Ligas, Orlando Arcia pactó con los Diablos Rojos del México para disputar la recta final del campeonato. La incorporación de un campocorto con recorrido en las Mayores apuntaba a reforzar la estructura defensiva y aportar veteranía en la alineación escarlata. Sin embargo, el impacto del venezolano sobre el terreno de juego distó de las expectativas iniciales.

El arranque sin ritmo en la temporada regular

La adaptación a la Liga Mexicana de Beisbol suele requerir un periodo de ajuste, incluso para peloteros con experiencia en el máximo nivel. En el caso de Arcia, la muestra durante la fase regular fue extremadamente reducida, pero los resultados numéricos reflejaron una evidente falta de ritmo competitivo.

En apenas tres compromisos disputados antes del inicio de los playoffs, el infielder acumuló nueve turnos al bate en los que conectó un solo imparable, registrando un promedio de bateo de .111. Este inicio titubeante encendió las alarmas en el cuerpo técnico, que esperaba una producción más inmediata para afianzar el orden al bate.

Ajustes insuficientes en la fase decisiva

Con el comienzo de la postemporada, la exigencia aumentó y la presencia de Arcia en la alineación titular se mantuvo. A lo largo de 13 encuentros en la etapa de eliminación directa, el rendimiento del bateador derecho mostró chispazos aislados de poder, pero careció de la consistencia necesaria para dinamizar la ofensiva capitalina.

Los registros de Arcia en la postemporada resumen las dificultades que ha enfrentado ante el pitcheo de la liga. En esa cantidad de juegos, dejó un promedio de bateo de .250, acompañado por un porcentaje de embasado de .308, un slugging de .396 y un OPS total de .704. Durante este lapso conectó dos cuadrangulares y sumó ocho carreras impulsadas.