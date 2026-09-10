Martín Pérez se luce en otra salida de calidad, pero no consigue su victoria 100 en MLB

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Martín Pérez se encargó de liderar el excelente jueves de los Bravos de Atlanta con otra presentación de altura, demostrando dominio y solidez desde el montículo. Gracias a él, el equipo derrotó por 3 a 1 a los Rays de Tampa Bay para evitar lo que pudo ser una dolorosa barrida.

La victoria se le resiste a Martín

Y es que el zurdo venezolano no tuvo piedad ante sus rivales de turno. Al final su línea de trabajo fue de siete entradas en blanco, con cuatro imparables permitidos, dos bases por bolas y cuatro ponches.

Las acciones comenzaron con la visita atacando al de Las Matas, ya que le conectaron tres sencillos para llenarle las bases. Sin embargo, un afortunado rodado para doble matanza bajó el telón para un gran cero.

A partir de acá, hasta 12 bateadores fueron retirados en fila hasta que Nick Fortes negoció boleto en el quinto episodio. Una situación similar se vio en el sexto, cuando Junior Caminero fue el último rival que se le embasó al venezolano.

Tras quedarse sin decisión, Martín Pérez quedó nuevamente a las puertas de su victoria 100 en la MLB. Recordemos que ya son cinco salidas consecutivas sin sumar triunfos.

Números de Martín Pérez en la temporada 2026 de la MLB