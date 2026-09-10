Martín Pérez se acerca a dos marcas históricas entre lanzadores venezolanos en MLB

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Martín Pérez continúa sumando argumentos para extender su legado en la MLB. El venezolano fue protagonista este jueves en la victoria 3 a 1 de los Bravos de Atlanta sobre los Rays de Tampa Bay, en una actuación que además de ayudar a su equipo a mantenerse competitivo, lo acercó a dos registros históricos entre lanzadores venezolanos.

El zurdo completó siete innings en blanco, permitió apenas cuatro imparables, otorgó dos boletos y ponchó a cuatro rivales, en un duelo de pitcheo que mantuvo el marcador igualado hasta los episodios finales. Al final se fue sin decisión.

Martín busca seguir escalando entre venezolanos

La presentación del oriundo de Guanare volvió a poner sobre la mesa la dimensión de su carrera. Con esta salida alcanzó 1.763.1 innings lanzados de por vida en Grandes Ligas, una cifra que lo mantiene en la sexta posición entre los serpentineros criollos con más entradas acumuladas en la historia de la MLB.

Por delante tiene nombres de peso como Carlos Zambrano, quien ocupa la quinta casilla con 1.959 innings lanzados. La diferencia entre ambos es de 195.2 entradas, una distancia que representa un reto importante, pero no imposible si Pérez consigue mantenerse activo durante la temporada 2027.

El escenario es similar en el departamento de ponches. El zurdo ahora suma 1.251 abanicados, ubicándose en el décimo lugar entre los venezolanos en Grandes Ligas. Su próximo objetivo será superar a Kelvim Escobar, quien cerró su carrera con 1.310 ponches, apenas 59 más que el actual registro de Pérez.

La posibilidad de seguir escalando dependerá de la continuidad que pueda tener el próximo año, especialmente tomando en cuenta que llegará a una etapa avanzada de su carrera. Sin embargo, sus actuaciones recientes demuestran que todavía puede aportar desde la lomita.

Con más de una década de experiencia en la MLB, Martín Pérez ya forma parte de la historia del pitcheo venezolano. Ahora, la temporada 2027 podría convertirse en una oportunidad para seguir subiendo posiciones en dos listas donde los nombres más importantes del país dejaron huella.