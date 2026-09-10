José Altuve no para de hacer historia: alcanza nuevas cifras entre los grandes de MLB

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José Altuve sigue agregando capítulos a una carrera que ya lo tiene entre los peloteros más destacados de la historia de los Astros de Houston. Esta vez, el experimentado infielder volvió a responder ofensivamente y alcanzó nuevas marcas personales dentro de los registros históricos de MLB.

Altuve, entre juegos multi-hit y dobles

Durante la victoria de los Astros de Houston por 2 a 1 sobre los Phillies de Filadelfia de este jueves, Astro Boy respondió con una jornada de dos imparables en cuatro turnos, incluyendo un doble, para convertirse en uno de los protagonistas ofensivos del encuentro.

Con esos batazos, el criollo llegó a 2.502 hits de por vida en MLB, cifra que le permite mantenerse en la casilla 103 de todos los tiempos en la historia de las Grandes Ligas.

Además, el grandeliga venezolano alcanzó los 477 dobles en su trayectoria, igualando al dominicano Vladimir Guerrero dentro de ese mismo apartado de MLB. Hablamos de una muestra más de la consistencia que ha mantenido durante sus más de 10 temporadas en el Big Show.

Y por si fuera poco, José Altuve también llegó a 712 juegos multi-hit, una estadística que refleja su capacidad para producir ofensivamente de manera constante a lo largo de los años.

Es así como a sus 36 años de edad fortalece su legado como uno de los bateadores venezolanos más importantes en la historia de MLB, mientras continúa ampliando sus registros con el uniforme de Houston.

Números de José Altuve de por vida en la MLB