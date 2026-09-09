Venezuela se mete entre las mejores selecciones femeninas del mundo

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Venezuela vuelve a dar un golpe sobre la mesa en el béisbol femenino internacional. La selección nacional escaló un puesto en la más reciente actualización del ranking mundial de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), movimiento que refleja el crecimiento sostenido de un equipo que recientemente volvió a dejar buenas sensaciones en la Copa Mundial de Béisbol Femenino.

El ascenso coloca a Venezuela en el cuarto lugar del ranking mundial, una posición que confirma su presencia entre las principales potencias de la disciplina. El movimiento cobra mayor relevancia al producirse después de una etapa reciente de buenos resultados internacionales. La propia WBSC establece que su sistema de clasificación toma en cuenta los resultados obtenidos en las principales competencias internacionales y asigna un peso importante a los torneos de mayor nivel.

La selección venezolana llegó al Grupo Tainan de la Copa Mundial de Béisbol Femenino WBSC 2026 con la misión de avanzar a la fase final y respondió con autoridad. En territorio taiwanés, las venezolanas terminaron con récord de 4 victorias y 1 derrota, suficiente para quedarse con el segundo puesto del grupo y asegurar uno de los tres boletos disponibles a las finales de 2027.

Más allá de una posición en una tabla, el ascenso en el ranking representa una señal del momento que atraviesa el béisbol femenino venezolano. El equipo nacional no solo consiguió avanzar a la instancia decisiva del Mundial, sino que lo hizo compitiendo de tú a tú con selecciones históricamente fuertes.