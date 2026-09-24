Venezuela sub-15 está lista para el Mundial: “Tenemos herramientas para soñar con el título”

La Selección de Venezuela sub-15 ya está lista para afrontar uno de los retos más importantes de su proceso formativo. Con una generación llamada a marcar el futuro del beisbol nacional, el equipo dirigido por el manager Guillermo Quintero llega al Mundial de la categoría con ilusión, talento y la meta de competir por conquistar el título.

Confianza plena en el talento venezolano

El estratega venezolano destacó el equilibrio que tiene el roster nacional antes de iniciar su camino en el torneo, donde Venezuela buscará demostrar el crecimiento de sus jóvenes talentos ante las mejores selecciones de la disciplina.

"Estamos bien balanceados entre muy buen pitcheo, el bateo y la defensa. Están llamados a ser el futuro de la MLB en representación de nuestro país. Es un grupo muy compacto con herramientas para soñar por el título", explicó Quintero en exclusiva para el programa Extrainning de Meridiano Televisión.

Para el manager, vestir la camiseta de Venezuela representa una responsabilidad especial, sin importar la categoría o el escenario.

"Sigue siendo un orgullo representar a nuestro país y llego al torneo con la ilusión como si fuese mi primera vez", afirmó.

Sobre la fórmula para alcanzar el campeonato, Quintero resaltó la unión del grupo y la confianza en sus jugadores durante la competencia.

"La clave es estar siempre de la mano de Dios, que guíe a estos muchachos, que guíe mis decisiones. La clave la han tenido más ellos, que sean el gran equipo que son. Son increíbles las cosas que pueden hacer", agregó.

Venezuela quedó ubicada en el Grupo B del Mundial sub-15 junto a China Taipéi, Estados Unidos, Australia, Chequia y Nicaragua. El combinado nacional debutará este 25 de septiembre ante Australia en Cancún, México, sede del torneo que se disputará hasta el 4 de octubre.

Los protagonistas también sueñan en grande

Dentro del grupo venezolano hay jugadores que asumirán roles importantes desde el inicio de la competición. Uno de ellos será el lanzador Luis Martínez, quien tendrá la responsabilidad de abrir el primer encuentro del torneo.

"Entraré enfocado en lo que tengo que hacer. Lo que debo hacer es mantener la zona de strike y estudiar cada bateador inning por inning para tratar de hacerlos out", señaló el serpentinero.

Por su parte, Chris Cabrera, hijo del exgrandeliga venezolano Miguel Cabrera, habló sobre la diferencia que encontró entre sus compañeros de selección y los jugadores con los que comparte en Estados Unidos.

"Aquí veo que juegan más intenso y más rápido, no como en Estados Unidos. Mis compañeros acá juegan con hambre y eso me gusta", comentó el pelotero.

Otro de los nombres importantes del roster es el lanzador Diego Patiño, quien valoró la preparación previa al Mundial, donde Venezuela disputó hasta cuatro encuentros amistosos para llegar con ritmo competitivo.

"Esos juegos de preparación fueron para pulir detalles. Mis compañeros y yo estuvimos mentalizados en México para arrasar con todo desde la primera jornada", expresó.

El Mundial de Beisbol sub-15 contará con la transmisión de Meridiano Televisión, que llevará a los fanáticos venezolanos todos los detalles de la participación nacional en busca de una nueva conquista internacional.