LVBP: Magallanes no podrá contar con este importante prospecto en la 2026/27 (Exclusiva)

Los Navegantes del Magallanes ya tienen una idea bastante clara de cómo podría lucir su equipo para las primeras semanas de una demandante temporada 2026/27, en la que tendrán el objetivo de defender con éxito la corona que obtuvieron en la 2025/26, de la mano de su manager, Yadier Molina.

Por supuesto, lo que sale bien se toca poco o nada, por lo que los filibusteros no realizaron grandes movimientos en la temporada muerta, sino que se enfocaron más en asegurar la presencia de su muy buena base criolla, que fue vital para el éxito logrado en la pasada zafra.

Sin embargo, no todas las piezas de la 2025/26 podrán repetir en esta próxima campaña. Meridiano pudo conversar en exclusiva con el gerente deportivo del Magallanes, Federico Rojas, quien confirmó que un importante prospecto del equipo no podrá repetir este año: Nelson Rada.

Magallanes sin Nelson Rada

En una conversación con Meridiano, el gerente deportivo del Magallanes, Federico Rojas, confirmó que el jardinero Nelson Rada no se uniformará con la organización para esta campaña 2026/27 de la pelota criolla.

"Nelson Rada está descartado para toda la temporada", expresó el gerente, para dejar en claro que no fue posible conseguir el permiso del joven prospecto de los Angelinos, que fue protagonista el año pasado de una recordada remontada en ronda regular ante Tiburones de La Guaira en Caracas, con un doble que volteó el juego en la alta del octavo inning.

Rada viene de su primer año completo en la filial Triple A de los Angelinos, y en 128 juegos bateó para average de .278 y OPS de .739, con 135 hits en 485 turnos, además de tres cuadrangulares, 30 extrabases (marca personal) y 45 remolcadas, por lo que sin duda es un bateador talentosísimo, que hubiera sido de ayuda nuevamente para "La Nave".