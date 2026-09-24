LVBP: En Leones no ven posible un retiro como jugador a Jesús Guzmán

Por lo general, el beisbol suele regalarnos momentos emotivos e inolvidables. Sin embargo, la historia no siempre se escribe con el guion perfecto que esperan los aficionados. En esta ocasión, la expectativa en torno a una posible reaparición de Jesús Guzmán con el uniforme de los Leones del Caracas ha recibido un portazo definitivo por parte de la alta gerencia melenuda.

La cifra que busca el histórico inicialista no es menor. Guzmán se encuentra a tan solo un imparable de alcanzar la mítica marca de los 600 hits en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Muchos seguidores del equipo capitalino soñaban con ver al exgrandeliga tomar un último turno al bate en el Estadio Monumental Simón Bolívar, conectar ese ansiado batazo y colgar los ganchos vistiendo la camiseta con la que vivió sus momentos de mayor gloria.

La postura categórica de la gerencia melenuda

Las especulaciones sobre un eventual contrato de un día o una aparición especial quedaron desmanteladas de manera contundente. La directiva del conjunto capitalino ha dejado claro que la planificación deportiva del plantel está por encima de cualquier homenaje emotivo en el terreno de juego.

Robinson Chirinos frena las expectativas de la afición

El encargado de transmitir el mensaje institucional fue Robinson Chirinos, actual gerente deportivo del Caracas. Durante una reciente entrevista a Meridiano. “Es algo que hemos evaluado internamente”, (de ofrecerle un contrato simbólico para que se retire como jugador de los Leones del Caracas). Pero no vemos a Jesús Guzmán uniformado tomando un turno con nosotros durante la temporada”.

Una huella imborrable en la historia de los Leones

Su momento cumbre ocurrió en la zafra 2008-2009, cuando impuso la marca absoluta de más carreras impulsadas en una sola temporada de la LVBP con 67 fletadas, un registro que le valió el premio al Jugador Más Valioso y que lo consolidó como un ídolo de la fanaticada.