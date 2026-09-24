LVBP: Tiburones acelera motores: Simón Muzziotti y varios brazos afinan su llegada a la pretemporada

Tiburones de La Guaira completó este miércoles una nueva jornada de preparación en el Estadio Universitario, mientras varios de sus jugadores comienzan a ponerse de cara al arranque de la temporada 2026-2027 de la LVBP.

Caras nuevas y talentosas para Tiburones

Más de 15 peloteros, entre bateadores y lanzadores, participaron en las pruebas físicas y deportivas realizadas durante la mañana. Entre los nombres destacados que se reportaron estuvieron Ángel Padrón, Luis Arejula, Oddanier Mosqueda y Simón Muzziotti.

Para Muzziotti, la jornada representó uno de sus primeros pasos con la organización luego de llegar recientemente vía cambio procedente de las Águilas del Zulia. El jardinero se mantiene trabajando junto al resto de los jugadores que buscan llegar en buenas condiciones al inicio de la preparación formal.

Las actividades estuvieron supervisadas por Álex Cabrera, coach de bateo; Francisco Rodríguez, coach de pitcheo; y José "Cafecito" Martínez, asistente del coach de bateo.

Las pruebas continuarán durante el resto de la semana, como antesala a las prácticas oficiales, pautadas para comenzar el 28 de septiembre con miras al Día Inaugural del 12 de octubre.