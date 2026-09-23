LVBP: Bravos contará para la temporada 2026-2027 con su lanzador importado más dominante

Claudio Custodio volverá a vestir el uniforme de Bravos de Margarita por tercera temporada consecutiva, luego de confirmarse su regreso como parte de la avanzada de importados para la campaña 2026-2027 de la LVBP. El derecho dominicano se incorporará desde el inicio y asumirá nuevamente un papel importante en el bullpen.

Custodio, un regreso clave para los insulares

La continuidad del dominicano representa una pieza importante para el cuerpo de relevistas del manager Henry Blanco. El gerente deportivo de Bravos, José Manuel Fernández, destacó su valor dentro del esquema del equipo.

“Estamos muy contentos de contar con Claudio por tercera campaña, es un relevista clave en nuestro esquema. Estamos reforzando el bullpen en los innings finales. Lo esperamos para el inicio de la campaña”, señaló en nota de prensa.

Por su parte, el gerente general Yves Hernández resaltó el compromiso que Custodio ha mostrado con la organización y la conexión que ha establecido con la afición margariteña.

Durante la temporada 2025-2026, el derecho dejó registro de 2-2, cuatro salvados y 3.16 de efectividad en 26 presentaciones, todas desde el bullpen.

En 2026 también vio acción en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) con Centauros de La Guaira, conjunto con el que registró tres victorias, dos derrotas y dos rescates en 31 apariciones como relevista, además de alcanzar los 100 ponches de por vida en dicho torneo.

El propio Custodio manifestó su satisfacción por regresar a Margarita. “Como dice el dicho: hijo bueno a su casa vuelve. Me siento contento de poder estar nuevamente con el equipo. Me llena de satisfacción que me hayan dado la oportunidad, tanto la gerencia como la directiva”, expresó.

El dominicano también agradeció el respaldo recibido por los seguidores de Bravos y aseguró estar preparado para asumir nuevamente el reto. “Estoy bien agradecido y ansioso de que comience la temporada para seguir aportando mi granito de arena”, agregó.

El claro objetivo para la 2026-2027

Claudio Custodio llegará con la meta de contribuir a que Bravos dé el siguiente paso en su proyecto deportivo. El derecho aseguró que espera presentarse en las mejores condiciones físicas y mentales para afrontar el desafío.

“Estamos muy contentos que la temporada vaya a comenzar pronto y poder llegar de la mejor forma física posible, mentalmente también preparado y con un solo objetivo, que es lograr, primeramente, la clasificación e ir paso por paso, hasta lograr conseguir el ansiado título”, afirmó.

El relevista dominicano estará a las órdenes de Henry Blanco desde el día inaugural de la temporada 2026-2027.