LVBP: Leones del Caracas espera contar con estos grandesligas y prospectos en la 2026/27

Leones del Caracas está de regreso en el diamante. Este lunes 21 de septiembre, el equipo capitalino saltó al terreno de juego del Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, para el inicio de sus prácticas oficiales de cara a lo que será la temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Del mismo modo, este miércoles 23 de septiembre se llevó a cabo la primera práctica abierta a los medios de comunicación, y el equipo de Meridiano pudo conversar en exclusiva con el gerente de operaciones deportivas de la organización, Robinson Chirinos, quien reveló, entre otras cosas, algunos nombres importantes de peloteros pertenecientes al sistema de MLB con los que espera contar la franquicia este año.

Piezas confirmadas para Leones

La primera incorporación que confirmó Robinson Chirinos fue la del receptor Alfredo Duno, quien llega al país este mismo jueves 24. "Duno va a estar mañana aquí en el país. El viernes va a estar aquí en el estadio", reveló.

Del mismo modo, el gerente melenudo habló del caso de otros dos prospectos que seguramente estarán. "Vamos a ver a Josué Briceño en algún momento. Incluso, veo con optimismo ver a William Bergolla Jr., que ha pasado un año de lesiones. Es un muchacho que nos puede ayudar ya; espero verlo en la temporada", expresó Chirinos.

Además, Robinson Chirinos también adelantó piezas que estarán ayudando al pitcheo del equipo. "Luis Curvelo va a estar aquí. Espero ver también a Ángel Bastardo, que nos dijo que va a estar aquí en los próximos días. Carlos Hernández me dijo que va a estar aquí desde el inicio de la temporada".

A estos nombres se les suman otros que, si bien no están confirmados, Chirinos afirmó que le encantaría poder sumarlos. "Yo espero ver a un Albert Suárez en algún momento, igual que a Carlos Carrasco o a Germán Márquez. Hemos estado hablando con ellos y espero que también digan presentes", sentenció.

Nombres confirmados:

Alfredo Duno

Josué Briceño

William Bergolla Jr.

Luis Curvelo

Ángel Bastardo

Carlos Hernández

Nombres tentativos: