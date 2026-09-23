Jesús Sucre se prepara para su 'último baile' en la LVBP con Caribes de Anzoátegui

La cuenta regresiva para la temporada 2026-2027 de la LVBP ya comenzó y Caribes de Anzoátegui avanza con su preparación en el Chico Carrasquel. Este martes, durante el segundo día de pretemporada, Jesús Sucre volvió a estar al frente del grupo como una de las principales referencias de la organización.

Sucre encara su última temporada en la LVBP

El cumanés afrontará esta campaña como la última de su carrera como pelotero activo. Después de casi dos décadas en el beisbol venezolano y siete temporadas en las Grandes Ligas, el receptor decidió extender su recorrido para disputar un último campeonato con la Tribu.

Jesús Sucre llega además con el reconocimiento de ser uno de los mejores receptores defensivos de la LVBP en los últimos años. Su experiencia detrás del plato también lo convirtió en una pieza de confianza para el manejo de los lanzadores y en una voz de peso dentro del clubhouse de Caribes.

La despedida tendrá un componente especial por el recorrido que ha tenido en la pelota venezolana. Y es que hablamos de un jugador que ha vestido los uniformes de Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia, Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui, convirtiéndose en todo un trotamundos de la LVBP.

Ahora, el receptor volverá a ponerse el uniforme de Caribes para afrontar el último capítulo de una carrera marcada por su defensa, experiencia y capacidad para mantenerse vigente. Será su temporada 17 en el torneo invernal venezolano, al igual que otros veteranos como Balbino Fuenmayor y Gorkys Hernández.

Vale recordar que la campaña 2025-2026 fue una de las más productivas para Jesús Sucre, ya que dejó una línea ofensiva de .301/.371/.398 con 21 impulsadas, 14 anotadas, y ocho extrabases en 31 compromisos.