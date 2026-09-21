LVBP: Balbino Fuenmayor se prepara para una temporada histórica con Caribes

Después de una temporada individual inolvidable, Balbino Fuenmayor ya piensa en el próximo desafío con Caribes de Anzoátegui. El inicialista buscará mantener su protagonismo ofensivo y contribuir al objetivo colectivo de llevar a la Tribu nuevamente a la serie decisiva de la LVBP, esta vez durante la zafra 2026-2027.

Balbino apunta al título con Caribes

El ganador de los premios MVP y Productor del Año de la campaña 2025-2026 trabaja desde temprano para estar disponible desde el inicio de la nueva zafra. Su intención, como todos los años, es aportar en cualquier situación que el manager considere necesaria.

“Desde ya estoy preparándome para estar desde el primer día a disposición del manager en lo que pueda ayudar al equipo”, declaró a Sport Web Publicidad.

Como muchos recordarán, Caribes quedó cerca del campeonato en la temporada anterior, un resultado que aumenta la motivación del conjunto oriental para afrontar el nuevo reto.

“El año pasado quedamos muy cerca del título, pero ahora es una nueva temporada y tenemos que trabajar más duro para conseguir el objetivo”, expresó Balbineitor.

El 2026 también representó una experiencia importante para Fuenmayor en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), donde participó con Bravos de León y Acereros de Monclova. En 60 encuentros, registró una línea ofensiva de .268/.323/.421, con siete jonrones, 33 impulsadas, 26 anotadas y 11 dobles.