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LVBP: Víctor Bericoto se reportará desde temprano con Leones del Caracas con un objetivo claro

El jardinero venezolano llegará con ritmo y nivel de Grandes Ligas luego de su debut este año con los Gigantes de San Francisco

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 21 de septiembre de 2026 a las 03:50 pm
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LVBP: Víctor Bericoto se reportará desde temprano con Leones del Caracas con un objetivo claro
Foto: Prensa Leones del Caracas

Los Leones del Caracas contarán desde las primeras jornadas de la temporada 2026-2027 de la LVBP con una importante pieza ofensiva. Y es que el jardinero Víctor Bericoto no solo confirmó que volverá a vestir el uniforme capitalino, sino que además su intención será acompañar al equipo durante todo el campeonato.

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Bericoto, hasta el final con los Leones

De acuerdo con declaraciones ofrecidas al periodista Jesús Ponte, el grandeliga de los Gigantes de San Francisco tiene previsto incorporarse temprano a los entrenamientos melenudos luego de finalizar su participación en las Grandes Ligas, el 27 de septiembre.

Bericoto explicó que viajará a Venezuela el 12 de octubre y espera unirse formalmente al equipo a partir del 19 de octubre, durante la segunda semana de la ronda regular.

“Hasta enero. Toda la temporada”, aseguró el jardinero de 24 años al referirse a su intención de mantenerse con Leones y disputar la postemporada.

El maracayero viene de consolidarse como uno de los principales bates jóvenes del conjunto capitalino. Recordemos que durante la campaña pasada bateó para .340 de promedio, con 15 impulsadas, 12 anotadas, ocho dobles, dos cuadrangulares y OPS de .851 a lo largo de 31 encuentros

Su presencia representa una pieza importante para el lineup de los Leones del Caracas, que contará nuevamente con uno de sus principales productores ofensivos desde el inicio de la campaña.

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