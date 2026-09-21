LVBP: Caribes de Anzoátegui prende los motores de cara a la temporada 2026-27

Caribes de Anzoátegui, uno de los finalistas de la pasada temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), comenzó su preparación para la venidera campaña de la pelota criolla que arranca el próximo lunes de 12 de octubre.

Después de sorprender en la anterior edición en el circuito invernal, 'La Tribu Oriental' saltó al diamante del Alfonso 'Chico' Carrasquel de Puerto La Cruz con el objetivo de repetir con su participación de la 2025-26, donde se quedaron a dos juegos de coronarse como monarcas, cetro que terminó quedándose para Navegantes del Magallanes.

El grupo estuvo dirigido por el mánager Asdrúbal Cabrera, quien cuenta con el respaldo de un cuerpo técnico integrado por Jackson Melián, René Reyes, Frank Díaz, Jean Toledo, David Davallillo y Jesús Martínez. El grupo tendrá la responsabilidad de preparar al equipo durante esta etapa inicial y establecer las bases de cara a los compromisos oficiales. Cabe destacar que, Caribes es el primero en mover sus piezas junto a Leones del Caracas de cara a la venidera entrega del béisbol venezolano.

Hay que ir paso a paso. No pensar en campeonato cuando no clasificamos. Cero presión; que vengan a hacer lo que hicieron el año pasado, a jugar pelota y disfrutarlo", declaró el dirigente en el primer entrenamiento del equipo.

Lista de jugadores presentes en el primer entrenamientos de Caribes

Lanzadores

Yorvin Pantoja Oswald Mori Christian Hernández Gabriel Yanez Rafael Marcano Sebastián Perrone Leonel Mendoza Royber Salinas Endejer Sifontes Marlon Franco Pedro Marquez José Leandro Jesús Camejo Jermaine Verdu

Jugadores de posición

Jesús Sucre Robert Pérez Jr. Diego Guzmán José Sánchez Luis Rodríguez Diego Mosquera Jesús Alexander Johnfrank Salazar Luis Pineda Luis Parabavire

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