LVBP: Estos son los peloteros de Águilas sin prioridad para volar en la 2026/2027

Las Águilas del Zulia ya comienzan a mover sus piezas con más énfasis de cara a la temporada 2026-27 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. La organización zuliana informó este sábado 19 de septiembre el grupo de jugadores que no tendrá prioridad de contratación para la nueva venidera edición de la LVBP.

La lista contempla peloteros de diferentes posiciones, incluyendo lanzadores, receptores, jugadores de cuadro y jardineros. Además, la franquicia detalló y estableció una separación entre aquellos que cuentan con invitación y los que aparecen sin invitación en el proceso, respectivamente.

Águilas del Zulia define sus jugadores sin prioridad

Entre los peloteros sin prioridad de contratación con invitación aparecen Ismael Guillón (LZ), Wilfredo Boscán (LD), Lionel Campos (LD), Zaquiel Puentes (LD), Wilber Rodríguez (LD) y Andrés Parra (LZ).

En el grupo sin invitación figuran Dereto Parra (LD), Arturo Nieto (C), Gabriel Rodríguez (INF), Bryant Flete (INF), Jeicol Surumay (LD), Edgar Basabe (OF), Jesús Chirinos (INF), Alexander Suárez (OF) y Samuel Acuña (LD).

Asimismo, la publicación también incluye un segundo listado de jugadores sin invitación, entre los que se encuentran Saúl Briñez (LD), Ricardo Brizuela (LD), Miguel Cordero (LD), Juan Medina (LD), Gabriel Morales (LZ), Ibrahim Ruiz (OF), Francisco Caldera (C), Daniel Silva (C), Daniel Colina (LD), Nerwilian Cedeño (INF), Jhoniel Serrano (LD), Juan Machado (OF) y Abraham Cohen (OF).

Estos movimientos forman parte del proceso previo a la conformación de los rosters para la próxima campaña de la pelota criolla. Para los peloteros incluidos, la situación puede representar una nueva oportunidad de buscar espacio dentro del equipo y así mostrar su talento.

Finalmente, el anuncio también permite conocer parte del panorama que manejan las Águilas del Zulia mientras avanzan en la preparación de cara al día inaugural. Con la planificación todavía en marcha, las decisiones sobre contrataciones, invitaciones y conformación del roster serán determinantes para definir lo que será un nuevo año en el que peleen por el título.