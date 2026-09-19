LVBP: Tigres de Aragua se desprende de 26 peloteros

Una sacudida de importantes proporciones retumbó en las oficinas de los Tigres de Aragua tras anunciarse el grupo de peloteros que no contarán con prioridad de contratación para el campeonato 2026-2027 de la LVBP. El movimiento deja la puerta abierta para que 26 jugadores busquen nuevo rumbo en cualquiera de los otros conjuntos.

La dirigencia aragüeña apuesta por una renovación sustancial de su nómina previa al inicio de los entrenamientos.