LVBP: Tigres de Aragua se desprende de 26 peloteros

Una sacudida de importantes proporciones retumbó en las oficinas de los Tigres de Aragua tras anunciarse el grupo de peloteros que no contarán con prioridad de contratación para el campeonato 2026-2027 de la LVBP. El movimiento deja la puerta abierta para que 26 jugadores busquen nuevo rumbo en cualquiera de los otros conjuntos.
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La dirigencia aragüeña apuesta por una renovación sustancial de su nómina previa al inicio de los entrenamientos.
- Adrián Sánchez RHP
- Andrés Sotillet RHP
- Carlos Betancourt RHP
- Carlos Daniel Gutiérrez RHP
- Christian Avendaño RHP
- David Ramos RHP
- Fabricio Reina RHP
- Frank Elvis Moreno RHP
- Jhan Zambrano RHP
- Manuel Veloz RHP
- Omar Bencomo RHP
- Pedro José Figueroa RHP
- Steven Sánchez RHP
- Zhiorman Imbriano LHP
- Jesús Moreno C
- Juan Pérez C
- Abel Bastidas IF
- Iverson Espinoza IF
- Luis Jesús Maza IF
- Noelberth Romero IF
- Roinny Aguiar IF
- Daniel Montesino OF
- Erick Álvarez OF
- Juan Camilo Chacón OF
- Robert Robertis OF
- Wuilman Velásquez OF