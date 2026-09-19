LVBP: Conoce la lista de peloteros dejados en libertad por Magallanes

Siguen saliendo las distintas listas de los peloteros sin prioridad de contratación de los distintos conjuntos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y en esta ocasión le tocó a los Navegantes del Magallanes.

Los turcos dejaron en libertad a un total de 28 peloteros, de acuerdo a la lista compartida a través de sus redes sociales. No obstante, como se esperaba, no tocaron parte de su estructura clave en busca del bicampeonato.

Lista de peloteros sin prioridad de contratación de Magallanes

Carlos Aguiar

Derwis Andrade

Jorge Avendaño

Alan Barbesí

Mason Bolívar

Enrique Coronel

Diego Dugarte

Miguel Gil

José Ángel González

Joan Gutiérrez

Angelo Hernández

Fernando Hernández

Renny Hidalgo

Cesar Jiménez

Rafael Lasorsa

Yohander Martínez

Anderson Meriño

Luis Meza

Carlos Colina

Wilmer Ortega

Oswaldo Patiño

Richard Paz

Rickardo Pérez

Jonathan Salazar

José Manuel Suárez

Emerson Talavera

Daniel Vitriago

Jesús Zambrano.

La directiva turca agradece a cada uno de estos peloteros, la mayoría jóvenes, por su compromiso y siguen trabajando con el objetivo de buscar el bicampeonato en el venidero torneo de la LVBP.