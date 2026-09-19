LVBP: Conoce la lista de peloteros dejados en libertad por Magallanes

Siguen saliendo las distintas listas de los peloteros sin prioridad de contratación de los distintos conjuntos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y en esta ocasión le tocó a los Navegantes del Magallanes.
NOTAS RELACIONADAS
Los turcos dejaron en libertad a un total de 28 peloteros, de acuerdo a la lista compartida a través de sus redes sociales. No obstante, como se esperaba, no tocaron parte de su estructura clave en busca del bicampeonato.
Lista de peloteros sin prioridad de contratación de Magallanes
- Carlos Aguiar
- Derwis Andrade
- Jorge Avendaño
- Alan Barbesí
- Mason Bolívar
- Enrique Coronel
- Diego Dugarte
- Miguel Gil
- José Ángel González
- Joan Gutiérrez
- Angelo Hernández
- Fernando Hernández
- Renny Hidalgo
- Cesar Jiménez
- Rafael Lasorsa
- Yohander Martínez
- Anderson Meriño
- Luis Meza
- Carlos Colina
- Wilmer Ortega
- Oswaldo Patiño
- Richard Paz
- Rickardo Pérez
- Jonathan Salazar
- José Manuel Suárez
- Emerson Talavera
- Daniel Vitriago
- Jesús Zambrano.
La directiva turca agradece a cada uno de estos peloteros, la mayoría jóvenes, por su compromiso y siguen trabajando con el objetivo de buscar el bicampeonato en el venidero torneo de la LVBP.