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LVBP: Conoce la lista de peloteros dejados en libertad por Magallanes

Los "Eléctricos" evidentemente no tocaron nada importante en su base de peloteros

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Meridiano

Viernes, 18 de septiembre de 2026 a las 10:08 pm
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LVBP: Conoce la lista de peloteros dejados en libertad por Magallanes
FOTO: CORTESÍA

Siguen saliendo las distintas listas de los peloteros sin prioridad de contratación de los distintos conjuntos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y en esta ocasión le tocó a los Navegantes del Magallanes.

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Los turcos dejaron en libertad a un total de 28 peloteros, de acuerdo a la lista compartida a través de sus redes sociales. No obstante, como se esperaba, no tocaron parte de su estructura clave en busca del bicampeonato.

Lista de peloteros sin prioridad de contratación de Magallanes

  • Carlos Aguiar
  • Derwis Andrade
  • Jorge Avendaño
  • Alan Barbesí
  • Mason Bolívar 
  • Enrique Coronel
  • Diego Dugarte
  • Miguel Gil
  • José Ángel González
  • Joan Gutiérrez
  • Angelo Hernández
  • Fernando Hernández
  • Renny Hidalgo
  • Cesar Jiménez
  • Rafael Lasorsa
  • Yohander Martínez
  • Anderson Meriño
  • Luis Meza
  • Carlos Colina 
  • Wilmer Ortega
  • Oswaldo Patiño 
  • Richard Paz
  • Rickardo Pérez
  • Jonathan Salazar
  • José Manuel Suárez
  • Emerson Talavera
  • Daniel Vitriago
  • Jesús Zambrano.

La directiva turca agradece a cada uno de estos peloteros, la mayoría jóvenes, por su compromiso y siguen trabajando con el objetivo de buscar el bicampeonato en el venidero torneo de la LVBP.

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