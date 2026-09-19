MLB: Ranger Suárez ya está en modo playoffs con otra brillante salida

En el mes de septiembre, Ranger Suárez comienza a "calentar motores" para su parte favorita de la campaña, los playoffs, y en esta oportunidad conquistó el Tropicana Field.

El zurdo venezolano está encaminado a registrar su tercer lauro en tres presentaciones durante el presente mes, luego de guiar el triunfo parcial de los Medias Rojas de Boston 4 carreras por 1 ante los Rays de Tampa Bay.

Ranger Suárez vuelve a demostrar su calidad

Suárez venía de dos presentaciones en fila completando los siete capítulos y, aunque realmente no le hicieron daño, su único detalle estuvo en el mando, tras regalar cinco pasaportes. En sus últimos 14 innings lanzados previo a este duelo, solamente había dado un boleto.

Por esa razón, el brazo siniestro llegó hasta los 5.2 tramos en el morrito, tolerando tres indiscutibles y permitiendo una sola anotación, la cual fue en la primera entrada. Ranger también logró hacer abanicar a cinco bateadores rivales.

Los números de Ranger Suárez en septiembre

Los registros colectivos del que puede ser su mejor mes de la ronda regular son realmente notables. Suárez tiene tres salidas, con balance de 2-0, que puede convertirse en 3-0 si se concreta esta victoria.

Además, le han fabricado apenas dos rayitas en 19.2 capítulos de labor. En ese lapso, el venezolano ha ponchado a 14 oponentes y ha otorgado seis pasaportes. En cuanto a hits, solo le han dado 13, luciendo casi imbateable.