MLB: Aaron Judge regresa a la lista de lesionados

El fantasma de las lesiones vuelve a ensombrecer la temporada de los Yankees de Nueva York en el momento más crítico del calendario. Aaron Judge, la gran estrella y pilar ofensivo del conjunto neoyorquino, ingresará nuevamente a la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el gemelo derecho.

La noticia cae como un balde de agua fría para la afición en el Bronx, considerando que el jardinero apenas había disputado siete compromisos tras superar una fractura de costilla que lo mantuvo fuera del terreno durante tres meses.

Adiós a la temporada regular

La molestia física ocurrió durante el enfrentamiento del pasado miércoles frente a los Mellizos de Minnesota. Tras someterse a varios exámenes médicos y pruebas de diagnóstico, el cuerpo médico del equipo confirmó la gravedad del problema en la pantorrilla. Esta dolencia dejará al bateador fuera de acción por el resto de la temporada regular, dejando un vacío enorme en la alineación titular.

La gran incógnita que rodea ahora a la organización neoyorquina es el tiempo exacto de recuperación. Con la fase regular llegando a su fin, el cuerpo técnico encabeza una carrera contra el reloj para determinar si Judge podrá estar disponible para el inicio de los playoffs de la Liga Americana. Perder a su principal cañonero para la fiesta de octubre significaría un golpe demoledor para las aspiraciones de campeonato de la franquicia quien hasta ahora se enfrentarían por segundo año consecutivo a los Medias Rojas de Boston por la serie del Wild Card.

Sin la presencia de Judge en el prado derecho, se proyecta que Heliot Ramos asuma un rol mucho más activo e incremente su tiempo de juego. Ramos tendrá la responsabilidad directa de cubrir el terreno defensivo y aportar solidez en esa pradera mientras la directiva ajusta la nómina.

El regreso de Jasson Domínguez desde Triple A

Aunque el movimiento oficial en el roster no se anunciará sino hasta este sábado, todos los caminos apuntan a Jasson Domínguez. El prospecto dominicano emerge como el principal candidato para ser ascendido desde la sucursal Triple A en Scranton/Wilkes-Barre.