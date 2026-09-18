MLB: Eduardo Rodríguez busca este doble dígito ante los Yankees de Nueva York

Para la jornada de este viernes en la MLB veremos a tres lanzadores venezolanos abriendo por sus respectivos equipos. Uno de esos es Eduardo Rodríguez, quien tendrá un bonito e interesante duelo ante Gerrit Cole y los Yankees de Nueva York.

El Chase Field abrirá sus puertas para el inicio de una serie que promete muchas emociones, y en la que además los D-backs de Arizona están en la obligación de salir airosos para mantenerse en la pelea por los puestos del Comodín.

E-Rod y una victoria especial

A lo largo de su carrera en las Grandes Ligas, el lanzador venezolano se ha enfrentado al conjunto del Bronx en 25 ocasiones. El detalle es que no han cruzado caminos desde la zafra 2023, cuando en su único duelo conquistó una victoria con el uniforme de los Tigres de Detroit.

Justamente, ese triunfo mejoró su récord ante los neoyorquinos a 9-6, por lo que en caso de derrotarlos nuevamente esta noche alcanzaría las 10 victorias de por vida frente a ellos.

Asimismo, vale resaltar que los Yankees son el segundo equipo al que más veces ha derrotado Eduardo Rodríguez durante su carrera en las Grandes Ligas, solo por debajo de los Orioles de Baltimore (14).

Números de Eduardo Rodríguez de por vida ante los Yankees de Nueva York