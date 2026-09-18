MLB: Medias Rojas no se apuran con Willson Contreras

El inicialista venezolano, Willson Contreras, encendió las alarmas en la alineación de las Medias Rojas tras sufrir un fuerte golpe en la mano derecha en el encuentro del pasado jueves ante los Rangers de Texas. El receptor titular quedó fuera del lineup en el inicio de la serie de este fin de semana.

Rayos X negativos

Las alarmas se encendieron el jueves durante la victoria de Boston frente a los Rangers de Texas. Contreras realizaba el swing cuando un pelotazo impactó directamente su mano derecha, obligándolo a abandonar el compromiso de inmediato entre gestos de dolor. La buena noticia para la organización es que los rayos X dieron resultados negativos, descartando cualquier tipo de fractura ósea.

A pesar de haber evitado una lesión de gravedad, el diagnóstico definitivo reveló una fuerte contusión en la zona impactada. La inflamación le mantendrá bajo evaluación diaria durante prácticamente todo el fin de semana, por lo que el cuerpo técnico prefiere no apresurar su retorno al terreno de juego.

Ante la ausencia del estelar toletero criollo para el choque de este viernes frente a los Rays de Tampa Bay, la cúpula técnica reestructuró la alineación titular. Nick Sogard toma la responsabilidad defensiva en la primera base, colocándose además como segundo en el orden al bate para enfrentar al lanzador zurdo Ian Seymour.