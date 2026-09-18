MLB: Oswaldo Cabrera tiene nuevo equipo en las Grandes Ligas

Noticia más que interesante en el beisbol de las Grandes Ligas. Este viernes 18 de septiembre, el utility venezolano Oswaldo Cabrera, quien fue designado para asignación el pasado 16 de septiembre, le ha puesto punto final a su estadía en los Yankees, luego de ser reclamado de waivers por los Rojos de Cincinnati.

Oswaldo Cabrera a Cincinnati

En efecto, el equipo de prensa de los Yankees de Nueva York anunció que el utility venezolano, Oswaldo Cabrera, ha sido reclamado por los Rojos de Cincinnati desde waivers, por lo que desde ahora pasa a formar parte de dicha organización.

"Un compañero de equipo fantástico, y una persona aún mejor. Por tu energía, amabilidad y sonrisa contagiosa. Gracias, Oswaldo", reza el comunicado con el que el equipo neoyorquino se despidió del oriundo de Guarenas.

Oswaldo Cabrera estuvo en la organización de los Yankees de Nueva York desde el año 2016, cuando recién había firmado. En total, estuvo 10 años dentro de la franquicia, y debutó en las Grandes Ligas en el año 2022.

Con el uniforme de rayas, el jugador criollo dejó línea de .232/.292/.343/.635, con 20 cuadrangulares y 95 carreras remolcadas en 305 juegos disputados. Además, cubrió todas las posiciones defensivas, excepto la receptoría, por lo que es una pieza más que útil para los Rojos.