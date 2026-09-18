MLB: Estas son las posibilidades de Omar Vizquel para ingresar al Salón de la Fama

El histórico campocorto venezolano Omar Vizquel tendrá su décimo y último año en la boleta de elegibles para ingresar al Salón de la Fama en la Clase 2027. Su caso ha sido objeto de debate durante los últimos años, especialmente por tratarse de uno de los mejores jugadores defensivos en la historia de MLB.

Sin embargo, sus posibilidades de ingresar son reducidas. Sus porcentajes de votación no han mostrado un crecimiento sostenido durante sus años en la boleta y permanecen lejos del 75% necesario para ser elegido al Salón de la Fama de Cooperstown.

El popular “Manos de Seda” no ha logrado aumentar significativamente su respaldo desde que apareció por primera vez en la boleta. Para muchos fanáticos y especialistas, Vizquel figura entre los mejores campocortos de la historia de la Gran Carpa.

Omar Vizquel – Salón de la Fama - MLB

Estos han sido sus porcentajes hasta su noveno año en la boleta (2026):

2018: 37%

2019: 42.8%

2020: 52.6%

2021: 49.1%

2022: 23.9%

2023: 19.5%

2024: 17.7%

2025: 17.8%

2026: 18.4%

Sus porcentajes han disminuido y se han estancado con el paso de los años; esto no tiene que ver con lo que realizó en el terreno ni mucho menos, sino principalmente con diversos problemas extradeportivos han oscurecido su camino hacia la anhelada inmortalidad en las Grandes Ligas.

El mítico número 13 disputó un total de 24 temporadas en la Major League Baseball, en las que pudo vestir el uniforme de los Marineros de Seattle, Indios de Cleveland, Gigantes de San Francisco, Rangers de Texas, Chicago White Sox y Toronto Blue Jays.

Durante esas más de dos décadas, disputó un total de 2.968 juegos, en los que tomó 10.586 turnos. Seguidamente, anotó 1.445 carreras, 2.877 imparables, 456 dobles, 77 triples, 80 cuadrangulares, 951 remolcadas, 404 bases robadas, 1.028 boletos y un promedio ofensivo de por vida de .272.

Con respecto a premios o reconocimientos individuales, el venezolano ganó 11 Guantes de Oro como shortstop y fue seleccionado a tres Juegos de Estrellas en 24 años en MLB.

Para concluir, las posibilidades no esclarecen un panorama favorable y todo parece indicar que Omar Vizquel tendrá un complicado camino por recorrer en este último año de votaciones para el Salón de la Fama.