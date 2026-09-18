MLB: Un venezolano amenaza el título de bateo de Luis Arráez

Luis Arráez ha sido, sin duda alguna, el bateador más consistente de la temporada 2026 en el beisbol de las Grandes Ligas. Esta afirmación se ve respaldada por los números, ya que, a falta de muy pocos días para que finalice la ronda regular, el criollo se mantiene como el líder bate de Las Mayores, con un excelente promedio de .315.

Además, "La Regadera" ha sido totalmente regular, ya que se ha mantenido entre los primeros puestos del liderato general de average durante prácticamente toda la campaña. Sin embargo, a menos de dos semanas para que termine la ronda regular, todavía tiene competencia.

Contra todo pronóstico, existe una posibilidad bien interesante de que el título de bateo de la Liga Nacional se defina entre dos venezolanos, ya que el más cercano perseguidor que tiene Luis Arráez en este momento es nada más y nada menos que Gabriel Moreno, el receptor de los Cascabeles de Arizona, que está en medio de una zafra realmente formidable para él.

Gabriel Moreno va por Luis Arráez

Y es que, sin duda alguna, Gabriel Moreno ha vivido en 2026 su mejor año en el beisbol de las Grandes Ligas, con números ofensivos realmente impresionantes. En 122 juegos disputados, Moreno batea para .307 de average, con un OPS excepcional de .871. El receptor acumula también 15 cuadrangulares y 75 carreras impulsadas, y es una de las razones por las que los Cascabeles todavía tienen una mínima esperanza de meterse en el comodín.

El promedio de .307 de Moreno es el cuarto mejor de todas las Grandes Ligas, y el segundo más alto de la Liga Nacional, ocho puntos por debajo del .315 que sostiene Luis Arráez en el primer lugar de esta carrera por ser el mejor bateador de contacto del "Viejo Circuito".

Por si fuera poco, Gabriel Moreno está encendido en este cierre de año, ya que batea para .333 en lo que va de septiembre y para .423 en sus últimos siete compromisos, por lo que es una amenaza seria para "La Regadera".