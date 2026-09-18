Respira Boston: Willson Contreras evita lesión tras duro pelotazo contra Texas

Willson Contreras tuvo que abandonar el encuentro del jueves entre los Medias Rojas de Boston y los Rangers de Texas después de recibir un pelotazo en la mano derecha durante el octavo inning del partido, que terminó en victoria de su equipo en la jornada de este jueves por la noche.

El receptor convertido en primera base fue golpeado por un lanzamiento de Jakob Junis en medio de la victoria de Boston por 4-3, aunque las radiografías realizadas posteriormente no mostraron ninguna fractura.

Willson Contreras esquiva una lesión

De acuerdo con el manager interino Chad Tracy, Contreras sufrió un moretón y algo de inflamación en la mano, por lo que su estado será evaluado día a día. El dirigente explicó que el venezolano recibió el impacto en la parte superior de la mano derecha mientras realizaba su movimiento para batear, situación que provocó la molestia y obligó al equipo a retirarlo del compromiso.

La jugada ocurrió después de que Wilyer Abreu iniciara la entrada negociando una base por bolas en seis lanzamientos. Posteriormente, Contreras enfrentó a Junis, quien lanzó una sinker de 92.3 millas por hora que terminó impactando directamente la mano derecha del jugador de los Medias Rojas. Tras el pelotazo, Contreras no pudo continuar en el encuentro.

La ausencia de una lesión estructural en las radiografías representa una señal favorable para Boston, aunque el equipo deberá esperar la evolución de la inflamación antes de determinar cuándo Contreras podrá regresar a la acción. Por ahora, los Medias Rojas manejan la situación con cautela y lo mantienen oficialmente como día a día, pendientes de cómo responda su mano en las próximas horas.