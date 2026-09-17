MLB: Willson Contreras deja su huella en 2026 con récord personal en impulsadas

Willson Contreras volvió a demostrar su poder ofensivo con los Boston Red Sox y tuvo una jornada especial este miércoles frente a los Texas Rangers. El venezolano conectó un enorme cuadrangular de dos carreras en el primer episodio del compromiso disputado en el Globe Life Field, batazo que no solo permitió a Boston tomar ventaja temprana de 2-0 en ese entonces, en la jornada de este miércoles 16 de septiembre.

La conexión llegó ante una slider de MacKenzie Gore que el inicialista aprovechó para enviar entre el jardín central e izquierdo. El batazo salió a 105.7 millas por hora y recorrió una distancia estimada de 403 pies. Pese a tomar la delantera en el partido, el primera base no pudo evitar el revés de los Medias Rojas ante los Vigilantes en el segundo choque de la serie en condición de visitante.

Con las dos carreras impulsadas, Contreras llegó a 81 remolcadas en la temporada 2026, superando las 80 que había conseguido durante la campaña anterior y estableciendo así el registro más alto de su trayectoria en una misma temporada.

Willson Contreras rumbo a los 200 jonrones en MLB

Además de fijar su nuevo tope de impulsadas, el venezolano elevó a 27 su cantidad de jonrones en la campaña, ampliando también el récord personal que había establecido previamente en 2026. El batazo tuvo un significado especial porque fue el número 199 de su carrera en MLB, dejándolo a solo uno de convertirse en el duodécimo jugador venezolano con al menos 200 cuadrangulares en las Grandes Ligas.

En lo que va de presentación en la Gran Carpa, el de Puerto Cabello está coleccionando su mejor actuación ofensiva en su trayectoria, donde acumula promedio al bate de .275, 27 cuadrangulares, 81 remolques, 122 hits, 68 anotadas, .386 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .905 en 128 juegos.