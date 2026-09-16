MLB: Willson Contreras y Wilyer Abreu conducen a Boston con récord inédito en MLB

Los Boston Red Sox aseguraron una temporada con récord ganador al poner su marca en 82-69, cuando todavía restan 11 partidos para finalizar el calendario regular, un récord casi impensado a principio de la temporada, tomando en cuenta que llegaron a posicionarse en el sótano de la División Este de la Liga Americana.

El logro representa un importante cambio de rumbo para el conjunto de Boston, que llegó a estar en una situación complicada durante la primera mitad de la campaña. Para darle vuelta a un desempeño decepcionante, Willson Contreras y Wilyer Abreu son parte de los nombres importantes que le dieron la vuelta a la zafra de los Medias Rojas.

El 24 de junio, después de una derrota ante Colorado Rockies, los Red Sox tenían registro de 32-46 (.410), es decir, habían perdido 46 de sus primeros 78 encuentros. Desde entonces, el equipo protagonizó una notable recuperación que le permitió transformar una temporada que parecía encaminada a terminar con balance negativo en una campaña ganadora.

De acuerdo con Red Sox Nation Stats, ningún equipo en la historia de las Grandes Ligas había conseguido terminar con récord ganador después de perder 46 de sus primeros 78 compromisos. Por ello, la remontada de Boston adquiere una dimensión histórica, especialmente tomando en cuenta que todavía quedan 11 juegos para que los dirigidos por los Red Sox puedan seguir ampliando su balance y cerrar la temporada regular con fuerza.

Willson Contreras y Wilyer Abreu lideres ofensivos de Boston en 2026

Contreras está teniendo una de las mejores temporadas de su carrera a los 34 años. Su OPS de .899 y los 26 jonrones lo convierten en el principal bate de poder de los patirrojos. Además de producir, ha estabilizado la primera base (posición que asumió de forma definitiva) y aporta liderazgo y intensidad. Fue All-Star y ha sido clave en los momentos en que el ataque de Boston necesitó un empujón.

En el caso de Abreu, Su poder con 24 cuadrangulares, 74 empujadas, 36 dobles, 143 hits –todo registros topes en su trayectoria en la Gran Carpa–, y producción ofensiva han sido consistentes, pero su mayor valor está en la defensa: es candidato fuerte a su tercer Guante de Oro consecutivo. Ha sido un pilar diario en la alineación y un productor confiable en el medio del orden.