MLB: ¡Poderío histórico! Los Yankees empatan el récord de los Mets con 11 jonroneros en 2026

Los New York Yankees consiguieron una contundente victoria por 8-1 sobre los Minnesota Twins este martes 15 de septiembre en el Target Field, apoyados en una combinación de buen pitcheo y poder ofensivo. El triunfo permitió a Nueva York extender su buen momento en la recta final de la temporada y mantener la presión en la pelea por la División Este de la Liga Americana.

A la ofensiva, Cody Bellinger abrió el camino con un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada y terminó la jornada con tres imparables. Spencer Jones también respondió con autoridad al conectar un jonrón de tres carreras en el sexto episodio para llegar a doble dígito de cuadrangulares en su presentación de novatos, mientras que Heliot Ramos, George Lombard Jr. y Anthony Volpe aportaron dos hits cada uno para una ofensiva neoyorquina que terminó con 14 imparables.

Los Yankees empatan récord de los Mets en jonrones

Los New York Yankees cuentan esta temporada con una ofensiva particularmente equilibrada en cuanto a poder, ya que 11 bateadores diferentes han conectado al menos 10 jonrones. Esta cifra refleja la capacidad del conjunto neoyorquino para generar batazos de largo alcance desde distintos puestos de su alineación.

Con esos 11 jugadores alcanzando la decena de cuadrangulares, los Yankees están empatados con los New York Mets como los equipos con más bateadores de 10+ jonrones en todas las Grandes Ligas. Más allá de depender de una sola figura, los 'Mulos del Bronx' ha repartido su producción de poder entre varios integrantes de su lineup.

Bateadores de los Yankees con +10 jonrones en MLB 2026