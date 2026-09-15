MLB: Los Yankees consiguen su boleto a los playoffs

Los Yankees de Nueva York se convirtieron en el segundo conjunto de la Liga Americana que aseguró su cupo a los playoffs, tras comenzar la semana con el pie derecho.

La novena dirigida por Aaron Boone comenzó la semana con el pie derecho, superando cómodamente 8 carreras por 3 a los Mellizos de Minnesota, para seguir los pasos de los Rays de Tampa Bay, primera novena en asegurar el pase a octubre.

Resumen

Un rally de seis anotaciones en el octavo capítulo fue el que aprovecharon los "Mulos del Bronx" para voltear la pizarra y mantener posteriormente la diferencia en esa parte final, para quedarse con el triunfo.

El pelotero más destacado en el despertar en la parte final de los bates neoyorquinos no pudo ser otro que Aaron Judge, con un bambinazo de tres rayitas. Austin Wells y José Caballero también se volaron la barda, para amarrar ese triunfo con sabor a clasificación.

Los Yankees quieren romper la sequía

Cabe destacar que esta es la novena ocasión en la que consiguen su cupo a la postemporada en las últimas 10 campañas. No obstante, no logran conquistar la Serie Mundial desde 2009.

Con este lauro, los "Mulos" quedaron con balance de 87-63, liderando el Wild Card y todavía con opciones matemáticas de arrebatarle el liderato del grupo a los Rays.