MLB: Los Dodgers aseguran su boleto a la postemporada e igualan récord histórico

Los Dodgers de Los Ángeles volvieron a inscribir oficialmente su nombre en la fiesta grande del béisbol. Con un sólido triunfo de 4-1 sobre los Rojos de Cincinnati este lunes, los vigentes bicampeones del mundo sellaron su pase a la postemporada 2026, ratificando el dominio de una dinastía que no conoce frenos.

Una racha para la eternidad

Esta nueva clasificación no representa un logro común en las Mayores. Significa el decimocuarto año consecutivo en el que la franquicia angelina avanza a la postemporada de forma ininterrumpida. Con este pasaje a octubre, el conjunto californiano empareja la racha más larga de clasificaciones seguidas en la historia del béisbol moderno.

Se trata de la mítica marca que establecieron los Bravos de Atlanta durante su época dorada entre 1991 y 2005, compartiendo ahora el trono de la constancia.

El título divisional a la vuelta de la esquina

Con el primer gran objetivo en la bolsa, la novena dirigida por Dave Roberts enfoca sus cañones en amarrar el banderín del Oeste de la Liga Nacional. El triunfo ante Cincinnati redujo a solo tres el número mágico de Los Ángeles para coronarse campeones divisionales por quinta temporada consecutiva.

De concretarlo, significaría el decimotercer gallardete de división para la organización angelina en sus últimas 14 campañas disputadas.

Festejo inmediato en el horizonte

La coronación divisional para el equipo californiano podría definirse tan pronto como este mismo martes ante su afición. Para amarrar el título del Oeste en la siguiente jornada, Los Ángeles necesita vencer nuevamente a los Rojos y esperar un tropezón de los Padres de San Diego.

Esa combinación desataría la celebración completa antes de encarar los compromisos más exigentes del calendario.

La gran misión del tricampeonato

Superado el trámite de la fase regular, la mirada de la organización está fija de manera exclusiva en el trofeo Comisionado. El verdadero desafío de esta plantilla trasciende la clasificación: buscan convertirse en el primer equipo tricampeón de la Serie Mundial en este siglo.

La consistencia y el nivel defensivo del equipo en 2026 los coloca nuevamente como el gran rival a vencer en el camino al anillo.