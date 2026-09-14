MLB: Edwin Díaz quema sus últimos cartuchos para ganarse un lugar en la postemporada de los Dodgers

La cuenta regresiva ha comenzado en Los Ángeles y cada salida cuenta como una auténtica final para el bullpen de los Dodgers. En medio de la lucha por afianzar piezas clave de cara a los playoffs, Edwin Díaz se alista para afrontar este próximo miércoles una nueva presentación de rehabilitación en las Ligas Menores, vistiendo la franela del Triple A Oklahoma City, un examen crucial para certificar el estado de su cuello y sus aspiraciones de octubre.

El manager de la novena californiana, Dave Roberts, ha sido completamente transparente con la prensa y la afición. Lejos de prometer un puesto asegurado, el estratega dejó en claro que el cuerpo técnico evaluará con lupa cada lanzamiento, cada reacción física y el desempeño general del serpentinero durante este encuentro en las menores.

La realidad contractual es implacable en el Dodger Stadium. Hasta el momento, los resultados y las sensaciones sobre el montículo no han sido lo suficientemente convincentes como para asegurar su nombre con tinta indeleble en el roster que disputará la postemporada. La gerencia no puede darse el lujo de improvisar en los momentos de alta presión que exigen los juegos de octubre, donde cada detalle define series enteras.

Una última oportunidad para convencer al cuerpo técnico

A pesar de las dudas generadas a lo largo de los últimos meses, la organización ha decidido otorgarle un voto de confianza y una ventana de oportunidad durante las próximas dos semanas. Este lapso representa el margen definitivo para que el brazo de Díaz responda a las exigencias del alto rendimiento y demuestre que dejó atrás los problemas físicos que condicionaron su año.

Con solo 16 encuentros disputados a estas alturas del calendario 2026, este año representa, de lejos, su temporada con menor participación activa en el terreno de toda su carrera consolidada en las Grandes Ligas (excluyendo el año en blanco del 2023 producto de su lesión en el Clásico Mundial).