¿Luis Arráez rumbo a su cuarto título de bateo de MLB? Así llega a la recta final de la temporada

La carrera por el título de bateo de la Liga Nacional entra en su tramo decisivo y Luis Arráez sigue estando en el centro de la escena. El venezolano llega a las últimas dos semanas de la temporada como líder del departamento, pero con un margen que todavía deja abierta la pelea.

Previo a la jornada de este lunes, los Phillies de Filadelfia ya han disputado 150 encuentros, por lo que a la Regadera le quedan apenas 12 juegos para defender una corona que, de conseguirla, sería la cuarta de su carrera.

Arráez tiene la ventaja, pero no puede aflojar

Hasta los momentos, Luis Arráez batea para .313, seguido por Otto López (.309) y Nick Gonzales (.304). Es decir, apenas cuatro puntos separan al venezolano del dominicano, mientras que el jugador de Pittsburgh está nueve puntos por debajo.

La ventaja del oriundo de San Felipe luce favorable, sobre todo porque su principal virtud es precisamente la capacidad para acumular hits con pocos turnos desperdiciados. Sin embargo, con unos 45-50 turnos al bate que podría recibir en los 12 compromisos restantes, una mala racha podría reducir rápidamente la diferencia.

El cálculo permite dimensionar el reto. Arráez suma actualmente 177 hits en 565 turnos. Si recibe 48 turnos en el cierre, necesitaría aproximadamente 15 imparables para terminar todavía alrededor de .313; con 14, caería hacia .312.

Por el contrario, si mantiene una producción cercana a su promedio actual, tendría buenas posibilidades de conservar el primer lugar. De hecho, el ritmo proyectado por el portal FanGraphs coloca su temporada alrededor de .313 de promedio, una señal de que no se espera una variación importante en sus números durante el cierre.

Por su parte, Otto López representa la amenaza más seria. El dominicano llega con 179 hits en 578 turnos y un promedio cercano a .310, además de haber mantenido una producción ofensiva importante durante buena parte del año. Nick Gonzales, por otro lado, aparece más alejado con .304, por lo que necesita un cierre especialmente fuerte y un tropiezo de los dos jugadores que están por encima.

La conclusión es clara: Luis Arráez parte como favorito para ganar el título, pero no tiene el margen suficiente como para relajarse. Con solo 12 juegos por delante, una semana de varios partidos de dos o tres hits podría prácticamente sentenciar la carrera; una mala racha, en cambio, podría convertir el último tramo en un duelo de alto voltaje.