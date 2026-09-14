MLB: Miguel Rojas no frena su marcha

El infielder venezolano de los Dodgers de Los Ángeles, Miguel Rojas, volvió a sentir molestias en su maltrecho hombro derecho durante el juego de este domingo frente a los Marlins en Miami. La jugada ocurrió cuando se estiró al límite en un intento de atrapada en territorio corto, un esfuerzo típico de su entrega defensiva que esta vez le pasó factura al agravar una lesión preexistente que arrastra desde hace varias temporadas.

El veterano pelotero ha lidiado con un desgarro en el labrum durante años, un problema físico que maneja con rutinas específicas de fortalecimiento y tratamiento médico constante para evitar el quirófano. A pesar del dolor punzante tras la acción dominical, el experimentado infielder mantiene el optimismo de esquivar una baja prolongada en un tramo crucial de la temporada para la novena californiana.

Tratamiento inmediato

La preocupación inicial en el cuerpo técnico de los Dodgers se disipó rápidamente gracias a la actitud del propio jugador, quien confía en superar el episodio con sesiones intensivas de fisioterapia.

El plan de recuperación contempla descanso relativo y manejo de cargas, aunque el propio protagonista dejó claro que su intención es mantenerse disponible para el mánager Dave Roberts el mayor tiempo posible.

La mejor noticia para los aficionados angelinos llegó horas después del diagnóstico inicial, cuando el cuerpo técnico confirmó que el infielder no necesita un paso prolongado por la lista de lesionados.

Miguel Rojas regresó de inmediato a la alineación titular para el compromiso de este lunes contra los Rojos de Cincinnati, ubicándose en la segunda base y ocupando el sexto turno en el orden ofensivo.