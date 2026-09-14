MLB: Pablo López lidera nominados al Premio Roberto Clemente 2026

Pese a que marginado en la presente temporada de las Grandes Ligas tras someterse a una cirugía Tommy John, Pablo López no paró su accionar fuera del diamante y su trabajo ha tenido su recompensa tras destacar entre los nominados al Premio Roberto Clemente 2026.

El galardón es uno de los reconocimientos más prestigiosos de Las Mayores y distingue anualmente al jugador que mejor representa los valores del béisbol dentro y fuera del terreno. Los nominados de este año fueron anunciados el lunes por la mañana a través de MLB Network, en la antesala del Día de Roberto Clemente, una jornada especial que MLB celebra cada 15 de septiembre y que coincide con el inicio del Mes de la Herencia Hispana.

El Día de Roberto Clemente fue establecido oficialmente por MLB en 2002 para mantener vivo el legado de la leyenda puertorriqueña, miembro del Salón de la Fama y 15 veces seleccionado al Juego de Estrellas. Clemente falleció trágicamente el 31 de diciembre de 1972, cuando el avión en el que viajaba se estrelló mientras se dirigía a Nicaragua para entregar suministros a las víctimas de un devastador terremoto. Su compromiso humanitario trascendió el deporte y se convirtió en una parte fundamental de su legado.

Nominados al Premio Roberto Clemente 2026

Angelinos: Zach Neto

Astros: Josh Hader

Atléticos: Zack Gelof

Azulejos: George Springer

Bravos: Austin Riley

Cerveceros: Christian Yelich

Cardenales: Jordan Walker

Cachorros: Dansby Swanson

D-backs: Corbin Carroll

Dodgers: Will Smith

Gigantes: Logan Webb

Guardianes: Joey Cantillo

Marineros: Julio Rodríguez

Marlins: Otto López

Mets: Francisco Lindor

Nacionales: Nasim Núñez

Orioles: Pete Alonso

Padres: Jason Adam

Filis: Kyle Schwarber

Piratas: Brandon Lowe

Rangers: Jake Burger

Rays: Cedric Mullins

Medias Rojas: Garrett Whitlock

Rojos: José Treviño

Rockies: Kyle Freeland

Reales: Bobby Witt Jr.

Tigres: Justin Verlander

Mellizos: Pablo López

Medias Blancas: Davis Martin

Yankees: Carlos Rodón

El galardón reconoce al jugador que demuestra un carácter extraordinario, compromiso con su comunidad, espíritu filantrópico y contribuciones positivas tanto dentro como fuera del campo. Antes de la muerte de Clemente, este reconocimiento anual de MLB a los esfuerzos humanitarios de sus jugadores era conocido como el “Premio del Comisionado”. En 1973, un año después de su fallecimiento, pasó a llevar el nombre de Roberto Clemente como homenaje a su extraordinario ejemplo.

Como ocurre cada temporada, cada uno de los 30 clubes de las Grandes Ligas cuenta con un representante entre los nominados. La lista de este año incluye a siete jugadores que fueron convocados al Juego de Estrellas de 2026 y a 14 peloteros que reciben esta distinción por primera vez en sus carreras.