MLB: José Altuve está a cinco tickets de una nueva historia ofensiva

Al hablar de José Altuve, se debe pensar en éxito ofensivo. El venezolano ha construido una carrera marcada por su agresividad en el plato, su capacidad para hacer contacto y su habilidad para castigar a los lanzadores rivales desde su debut en Grandes Ligas.

Sin embargo, detrás de ese estilo con el madero también existe una faceta que habla de su disciplina a lo largo de los años. El pelotero de los Astros de Houston acumula 695 bases por bolas en su trayectoria en la Major League Baseball.

La cifra lo acerca a una nueva marca personal y lo mantiene entre los venezolanos con mayor cantidad de boletos en la historia de MLB. En casi dos décadas dentro del mejor beisbol del mundo, “Astro Boy” ha demostrado que su enfoque ofensivo va mucho más allá de poner la pelota en juego, pues también ha sabido controlar la zona de strike y sacar el mayor provecho de cada turno al bate.

José Altuve, un bateador completo de MLB

Con 695 pasaportes recibidos, Altuve ocupa actualmente el séptimo lugar de todos los tiempos entre los peloteros venezolanos con más bases por bolas en la Gran Carpa. El ganador de dos Series Mundiales con los Astros se encuentra a solo cinco boletos de alcanzar los 700 de por vida, una cifra que afianzará aún más su lugar dentro de la élite histórica del béisbol criollo.

De conseguir esos cinco boletos, se convertiría justamente en el séptimo jugador venezolano en la historia de MLB en llegar a la barrera de las 700 bases por bolas. Sería otro registro para una carrera repleta de marcas y reconocimientos.

Por si fuera poco, la estadística también refleja su vigencia frente a jugadores de distintas generaciones. Altuve se ubica en el puesto 12 entre los peloteros activos con más boletos en las Grandes Ligas.

Su agresividad nunca ha significado ausencia de paciencia. Los 695 boletos son una prueba de que el ganador del MVP en 2017 ha sabido combinar ambas cualidades para así convertirse en un toletero completo y respetado por los rivales.

Ahora, José Altuve está a apenas cinco tickets de recibir otro argumento que no solo lo posiciona como uno de los mejores en su posición, sino que demostraría nuevamente por qué es considerado por muchos como un serio candidato al Salón de la Fama.