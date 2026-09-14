MLB: Ethan Salas inicia su carrera con un hit que pasa a la historia con los Padres

La época de Ethan Salas ya es toda una realidad en la Major League Baseball. El venezolano vivió el domingo 13 de septiembre uno de esos momentos que pueden marcar el comienzo de una carrera en las Grandes Ligas.

El receptor de los Padres de San Diego conectó su primer hit en MLB durante el encuentro frente a los Gigantes de San Francisco, pero su batazo tuvo un significado todavía mayor y reafirma por qué fue uno de los prospectos de más altas expectativas.

Salas no se conformó con sumar su primer imparable en el máximo nivel. Con apenas 20 años y 104 días, el joven venezolano logró un triple y entró directamente en los libros de historia de los Padres, además de alcanzar una marca que llevaba más de cuatro décadas sin repetirse entre los receptores que han jugado este deporte.

Ethan Salas entra en la historia de MLB

El triple convirtió a Salas en el jugador más joven en la historia de los Padres de San Diego en conseguir un batazo de tres bases. Un registro que refleja no solo su juventud, sino también el impacto inmediato que puede generar un jugador con sus características ofensivas dentro del terreno.

La marca adquiere todavía más relevancia cuando se amplía la mirada a toda la Gran Carpa. Uno de los prospectos más importantes del beisbol se convirtió en el jugador más joven de las Grandes Ligas en conectar un triple como receptor desde el 25 de julio de 1980, según la periodista de MLB, Sarah Langs.

El último jugador que había conseguido esa hazaña a una edad similar fue Ricky Seilheimer, quien tenía 19 años y 330 días cuando conectó un triple aquel día. Desde entonces, ningún receptor tan joven había logrado repetir el registro hasta la aparición del prospecto criollo.

Para la franquicia San Diego, el debut ofensivo de uno Salas representa una señal alentadora en medio de las expectativas que existen alrededor de su desarrollo y no es para manos. Desde su firma con un bono histórico y millonario, ha sido seguido de cerca desde antes de llegar a las Grandes Ligas y cada actuación sirve para medir cómo responde ante el nivel más exigente.

Ahora, su primer hit en MLB tendrá un recuerdo especial. Finalmente, A los 20 años, Ethan Salas apenas comienza a construir su historia en la Major League Baseball y todo parece indicar que cuenta con todos los requisitos para consolidarse como una de las estrellas más importantes de las próximas dos décadas.