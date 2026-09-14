MLB: Aaron Boone respalda a Cam Schlittler para el MVP tras otra joya en el montículo

Aaron Boone, mánager de los Yankees de Nueva York, desató la conversación tras la última exhibición de Cam Schlittler en el montículo. Luego del blanqueo 2-0 sobre los Mets de Nueva York este domingo, el estratega no solo ratificó a su as como el principal candidato al premio Cy Young, sino que lo postuló abiertamente para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Dominio absoluto desde la lomita

Schlittler tuvo otra jornada estelar al laborar seis entradas completas sin permitir anotaciones. Durante su brillante actuación, apenas concedió un imparable y otorgó dos pasaportes, mientras recetaba ocho ponches a la ofensiva metropolitana para acreditarse la victoria.

Con este trabajo, el diestro de 25 años se consolidó como el líder absoluto entre todos los abridores calificados de las Grandes Ligas. Actualmente exhibe una efectividad magistral de 1.95, un WHIP de 0.90 y acumula 228 abanicados en 184.2 episodios a lo largo de 31 aperturas.

En pos de una hazaña histórica

Las extraordinarias marcas del serpentinero lo perfilan como el gran favorito para alzarse con el Cy Young del joven circuito. Sin embargo, su candidatura al MVP adquiere un tinte especial, ya que de conseguirlo se convertiría en el primer lanzador en ganar el galardón desde Clayton Kershaw en 2014.

A pesar del entusiasmo expresado por su mánager, en el vestuario neoyorquino existen posturas más cautelosas. Su compañero Aaron Judge, tres veces ganador del MVP en la Liga Americana, prefirió delimitar los honores pero respaldó completamente su dominio en el morro.

Debate en el camerino neoyorquino

"Sin duda está lanzando como un MVP, pero el premio Cy Young existe por algo: para galardonar al mejor lanzador del juego", declaró Judge a los medios de comunicación. "Así que, definitivamente, tiene mi voto firme para el Cy Young", sentenció el capitán de los Bombarderos del Bronx.

Por su parte, el propio Schlittler optó por mantener la serenidad ante los rumores que lo colocan en la pelea por el máximo trofeo individual. "No sé mucho sobre eso, pero sin duda es un gran halago", comentó el serpentinero tras finalizar el compromiso.

La dura competencia por el MVP

La contienda por el Jugador Más Valioso de la Liga Americana luce sumamente reñida en esta recta final de la temporada. El poderoso slugger cubano de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, se perfila como el rival más sólido en las votaciones entre los jugadores de posición.

A la pugna se suma también el talentoso tercera base dominicano de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero, quien ha firmado una campaña espectacular para mantenerse firmemente entre los serios aspirantes al prestigioso galardón.