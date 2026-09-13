MLB: Ethan Salas la pasa mal en sus primeros turnos en las Grandes Ligas

La era de Ethan Salas en las Grandes Ligas ya está en marcha. El receptor venezolano es uno de los prospectos más mediáticos del último tiempo, especialmente por el millonario bono con el que los Padres de San Diego aseguraron su firma, y de momento, su ascenso ha sido meteórico y emocionante.

De hecho, tan increíble ha sido el progreso y el rendimiento del criollo que, luego de tres años de haber firmado su contrato con la organización, debutó oficialmente en las Grandes Ligas el pasado 2 de septiembre, a sus 20 años de edad (cumplidos en junio), lo que demuestra la enorme fe que la franquicia tiene depositada en él.

Sin embargo, aunque la presión sobre el joven jugador no debe existir, sí hay que resaltar que Ethan Salas ha tenido problemas en sus primeros turnos al bate en el mejor beisbol del mundo, con turnos en los que no ha podido realizar todavía los ajustes necesarios para desatar su ofensiva en el máximo nivel.

Ethan Salas en problemas

De momento, en lo que va de su jovencísima carrera como jugador de las Grandes Ligas, Ethan Salas ha consumido 14 turnos al bate con el uniforme de los Padres de San Diego, y de momento no ha podido conectar su primer inatrapable en Las Mayores.

Además, el nacido en Estados Unidos está en una fuerte batalla individual para tratar de mejorar su paciencia y su selección de pitcheos, ya que acumula también cinco ponches y no ha podido negociar tampoco su primer boleto, por lo que no se ha embasado todavía.

Eso sí, Ethan Salas está acostumbrado a ajustar. En su primera experiencia en Doble A, durante 2025, bateó para .188; este año, en el mismo nivel, bateó para .286, con OPS de .778, lo que le valió el ascenso a Triple A, en donde dejó números todavía mejores, por lo que es cuestión de tiempo para que tome el timing necesario para brillar en la Gran Carpa.