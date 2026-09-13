MLB: Phillies siguen sin claridad sobre la lesión de Jesús Luzardo

La situación de Jesús Luzardo sigue siendo una terrible preocupación para los Phillies de Filadelfia. El venezolano ha sido, sin duda alguna, uno de los mejores lanzadores de la temporada, no solo para su equipo, sino de las Grandes Ligas en general, con números que son espectaculares.

Es por eso que, cuando se anunció que el criollo no realizaría su apertura pautada para este sábado 12 de septiembre por molestias físicas, las alarmas se encendieron de inmediato dentro del seno de la afición de FIladelfia, que sueña con llegar lejos en la postemporada y ve en Luzardo a una pieza clave para lograr el objetivo.

Ante la incertidumbre, el propio Jesús Luzardo habló sobre los resultados de una resonancia magnética a la que fue sometido, cuyos resultados dejaron motivos para estar tranquilos, pero todavía sin una claridad total sobre el tiempo de baja que tendrá el serpentinero.

Jesús Luzardo mantiene el optimismo

En efecto, al atender a la prensa este pasado sábado 12 de septiembre, el lanzador venezolano Jesús Luzardo afirmó sentirse tranquilo con los resultados que arrojó la resonancia magnética a la que fue sometido en su hombro izquierdo.

Dicha resonancia reveló que el zurdo tiene inflamación en su hombro de lanzar, sin embargo, no sufre ningún tipo de daño estructural, lo que es un gran alivio. Eso sí, el equipo planea evaluarlo nuevamente este martes 15 de septiembre, para intentar tener mayor claridad sobre su lesión.

De momento, con la evaluación del martes pendiente, el plan sigue siendo que Jesús Luzardo suba al montículo en algún punto de la semana que está por iniciar, pero su organización planea mantener la calma y asegurarse de que la molestia no pase a mayores.