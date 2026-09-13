MLB: Rafael Devers está a nada de establecer un hito élite en su carrera

Rafael Devers está mostrando todo su potencial con Gigantes de San Francisco. En este tramo final de la temporada 2026 de Grandes Ligas el dominicano se ve pletórico y con un ritmo ofensivo indetenible; gracias a su última actuación está cerca de una marca personal en su carrera.

Devers en la derrota 7-6 de Gigantes contra Padres de San Diego registró: 4 turnos, 1 anotada, 1 hit, 1 jonrón, 2 impulsadas, 1 ponche. Con ese cuadrangular llegó a los 37 en la temporada y está a solo dos de tener el máximo de vuelacercas en su carrera en Las Mayores.

La mejor cantidad de jonrones de Rafael con Red Sox fue durante la campaña 2021 con 38 HR. En esa línea, está desarrollando una campaña histórica en la bahía de San Francisco; en un año donde el equipo no aspira a nada, pero está construyendo un química fuerte para el futuro.

Rafael Devers ya es histórico en la bahía de San Francisco

Rafael Devers es oficialmente el líder ofensivo de Gigantes de San Francisco. Le tomó solo año y medio convertirse en la cara de una franquicia que estaba urgida de calidad. El dominicano se adueña de la bahía con una marca que no se vía desde 2002 de Grandes Ligas.

Devers en la victoria 5-4 de Gigantes contra Cardenales de San Luis registró: 3 turnos, 1 anotada, 2 hits, 2 dobles, 1 impulsada, 2 boletos, 1 boleto intencional. Con esos números fue clave para la victoria, pero además, alcanzó una marca que no se veía desde hace 24 años.

Rafael con sus dos dobles alcanzó la marca de 36 dobles y 35 jonrones en la temporada 2026. Es el primer Gigante en alcanzar dicha marca desde que Jeff Kent en 2002 registrara 42 dobles y 37 cuadrangulares. El dominicano es oficialmente el dueño de la bahía de San Francisco.

Números de Rafael Devers con Gigantes en 2026

Rafael Devers está en un brutal estado de forma con Gigantes de San Francisco. El dominicano poco a poco está convirtiéndose en ese pilar del cuadrangular que necesitaba la organización y que extrañaba la afición tras la salida de Barry Bonds.

Números de Devers en 2026:

- 148 juegos, 558 turnos, 88 anotadas, 144 hits, 36 dobles, 1 triple, 37 jonrones, 98 impulsadas, 69 boletos, 161 ponches, .258 PRO, .340 OBP, .525 SLG, .865 OPS