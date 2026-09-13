MLB: Luis Lara se gana un lugar en Cerveceros de Milwaukee

Luis Lara es uno de las promesas más emocionantes entre peloteros venezolanos en Grandes Ligas. El jardinero está en un gran estado de forma con una ofensiva oportuna y una defensa de gran calibre; poco a poco se está ganando un lugar en la organización de Las Mayores.

Lara continúa consolidando su presencia en MLB tras firmar un estreno productivo con la organización de Cerveceros de Milwaukee durante la actual temporada. A lo largo de 51 encuentros disputados, el jardinero ha acumulado números importantes para ser tomado en cuenta.

Lo más destacado de Luis es su disciplina en la caja de bateo, destaca con: 22 anotadas 41 hits, 7 dobles, 2 triples, 1 jonrón, 16 boletos, 38 ponches, 3 bases robadas; exhibiendo .265 PRO, .335 OBP, .355 SLG, .690 OPS. Por otra parte, a nivel defensivo ha dejado un sello importante.

Jackson Chourio sigue los pasos de Ronald Acuña Jr en Grandes Ligas

Jackson Chourio es de los venezolanos más prometedores de Grandes Ligas. Su capacidad ofensiva está siendo intratable, además de una gran defensa en los jardines de Cerveceros de Milwaukee. Por si fuera poco, igualó una marca de un joven y prometedor Ronald Acuña Jr.

Chourio igualó a Ronald Acuña Jr y entró en un selecto grupo de peloteros que lograron al menos 60+ robos y 60+ jonrones antes de cumplir los 23 años. El joven pelotero venezolano de Cerveceros tiene 60 robos y 65 cuadrangulares en sus primeros tres años de carrera en MLB.

Jackson además, superó su máxima de cuadrangulares en una temporada y se perfila para alcanzar los 30 vuelacercas. Obviamente, siempre y cuando no lo descansen para que llegue fresco a la postemporada 2026; donde buscarán su boleto a la Serie Mundial.