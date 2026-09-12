MLB: ¡Magistral! Luis Lara le roba un jonrón a Eugenio Suárez y deja atónitos a todos

Luis Lara está cumpliendo su sueño de ser grandeliga al máximo nivel, y otra prueba de ello lo acaba de protagonizar en la noche de este viernes. Y es que en cuestión de pocas semanas no solo se ha ganado un puesto dentro del lineup de los Cerveceros de Milwaukee, sino también el corazón de su fanaticada.

Lara y la jugada de la semana

En un compromiso que ha sido dominado en su totalidad por Milwaukee, el oriundo de San Felipe se robó el show con una magistral atrapada que dejó perplejo a todos los presentes en el American Family Field.

A la altura del quinto episodio, Eugenio Suárez conectó un largo y potente elevado que tenía altas probabilidades de ser un jonrón. Sin embargo, la agilidad de Luis Lara evitó que eso sucediera y tras un gran salto capturó la bola.

El chamo de 21 años se gozó el momento extendiendo sus abrazos hacia arriba, esto mientras todo el estadio y sus compañeros de equipo lo ovacionaron a más no poder.